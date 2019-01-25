Bakan Pakdemirli: Sulamanın başarının anahtarı olduğunu çok iyi biliyoruz

DEVLET Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğünce, Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri düzenlendi. Mlatepe'de bir otelde düzenlenen seminere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve çok sayıda Devlet Su İşleri çalışanı katıldı.

"TARIMSAL HASILADA, AVRUPA'DA 1'İNCİ, DÜNYADA 7'İNCİYİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı konuşmada, "Ülkemiz yönetim sisteminde olduğu gibi, tarımda da yeni bir döneme umutla girdik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını birleştirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı olduk. Bu birleşmeyi fırsata çevirmeliyiz. Tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inciyiz. Tarımsal toprak varlığı olarak yine Dünyada 17. Sıradayız. Bu durum, elimizdeki toprak kaynağını, iyi kullandığımızı göstermesi açısından da önemli aslında. Küçükbaş hayvan ve Süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1. Sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde, Fransa'dan sonra 2. Sıradayız." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ)'nin ülkedeki en büyük yatırımcı kurumlardan birisi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 780 bin kilometrekare ülke topraklarının, her köşesine yatırımların götürüldüğünü, 65 yıldır sulama, enerji, içme suyu temini ve taşkın koruma sektörlerinde, hizmetlerin sürdüğünü belirtti.

"SULAMANIN BAŞARININ ANAHTARI OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Bekir Pakdemirli, "Sulamanın Başarının Anahtarı Olduğunu Çok İyi Biliyoruz. Su, bizler için adeta bir katalizör vazifesine sahip. 16 yıllık süreçte baraj sayımızı 276'dan 563'e, HES sayımızı 105'ten 547'e, İçme Suyu tesis sayımızı ise 31'den 236'a çıkardık. Şu an için 6,5 Milyon Hektar sulanan alanımız mevcut. İnşallah, 2 Milyon Hektarlık alanımızı da sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda, tarımda ekstra yıllık 15 Milyar TL gelir artışı sağlamış olacağız." diye konuştu.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ(HES) İNŞA ETMEK ÜLKEMİZ İÇİN BİR ZARURETTİR

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

Hidroelektrik santralleri(HES) inşa etmek ülkemiz için bir zarurettir. Cari açığın en büyük sebebi enerji ithalatıdır. Bu noktada HES'ler cari açığı azaltacak, en önemli yenilenebilir, yerli kaynaklardır. HES'lerle alakalı bölge halkının, zaman zaman doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Şayet bölge halkına doğru olanı biz anlatmazsak, başkaları yanlış şeylerle onları yanıltabilir. Bütün su yapılarının yegâne sorumlusu DSİ Genel Müdürlüğü'dür. Özel sektör tarafından bölgelerde yürütülen bu çalışmalar, inşaat safhasında sık sık denetlenmelidir. HES projelerinde oluşacak tahribatların giderilmesi için, yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında, projesinde belirtilen fidanlar imkânlar dâhilinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak tahsis edilecektir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

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DHA