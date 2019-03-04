Bakan Pakdemirli: "Tanzim satışlarda pirinç satışlarımız başladı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktalarında pirinç satışlarının da başladığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Niğde'de bir otelde üretici ve sektör temsilcileri ile toplantı yaptı. Toplantıda tanzim satış noktalarında pirinç satışlarının da başladığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Kilogramı 6 lira ve 5 kiloluk paketlerde satılıyor. Hayata geçirmiş olduğumuz hem sebzede hem de hububatta tanzim satış uygulamalarıyla enflasyon rakamları düşmeye başladı" dedi.

Tarımın günlük siyasete malzeme olmasını da eleştiren Pakdemirli, "Tarımın normal şartlarda siyaseti olmaması lazım. Herkes ağzına bir şey doluyor ve tarımı kötülüyor. Günlük siyaset içerisinde tarımın olmaması lazım. Gerçekten bu kadar eleştirel durumda mıyız. Avrupa'da tarımsal hasılada Türkiye birinci sırada, dünyada 50. sıradadır aslında dünyada toprak kaynaklarının 17. sırada olmasına rağmen. Türkiye'nin her alanda ilk 10'a girme hedefleri var. Tarımda bu ipi göğüslemişiz. Yeterli mi? Hayır değil. Problemler var ve hepsinin farkındayız. Küçükbaşta ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sıradayız. Yani genel anlamda baktığınız zaman günlük siyasette anıldığı gibi değil. Buraya gelmek için bu başarı çiftçimizin, köylümüzün başarısıdır. Büyükbaş sayısı 17 milyon, küçükbaş 45 milyon, kanatlı ise 360 milyon sayısına gelmiş. 2002 yılında tohum üretimimiz 1 milyon 10 bin ton üretimle 11. sıraya gelmişiz. Niğde ve Nevşehir'de patates tohumuyla ilgili çok iyi yerlere gelmişiz" dedi.

Niğde'de çiftçilere birçok destek yapıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

'Çiftçimiz elektriği yüzde 12 daha ucuza kullanacak. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle herhangi bir borcu varsa bunları yeniden yapılandıracağız. Tarım ve Kredi Kooperatifleri çiftçimiz için önemli bir kuruluş. Tarsim sigortasını Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden yaptıran üreticiler sigorta bedelini hasat döneminde yapacak. Yağışın, selin, hortumun ne zaman geleceği belli değil. Küçük bir parayla kafamızı rahatça yastığa koyabileceğiz. Eğer yem alacaksak besicimiz yemini şimdi alacak, kurbanda ödeyecek. 90 gün vadeli faizsiz mazot alabilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla arpa alabilecek.'

Bakan Pakdemirli, toplantının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: İHA