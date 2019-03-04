Bakan Pakdemirli: Taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek (2)

TANZİMDE PİRİNÇ SATIŞI BAŞLADI

Niğde'de Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satışlarda pirinç satışımız başladı. Kilogramı 6 lira ve 5 kiloluk paketlerde satılıyor" dedi. Tarımın normal şartlarda siyaseti olmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

'GÜNLÜK SİYASET İÇERİSİNDE TARIM OLMAMALI'

"Herkes ağzına bir şey doluyor ve tarımı kötülüyor. Günlük siyaset içerisinde tarımın olmaması lazım. Gerçekten bu kadar eleştirel durumda mıyız ? Avrupa'da tarımsal hasılada Türkiye 1'inci sırada, dünyada 7'inci sıradadır. Aslında dünyada toprak kaynaklarının 17'inci sırada olmasına rağmen. Türkiye'nin her alanda ilk 10'a girme hedefleri var. Tarımda bu ipi göğüslemişiz. Yeterli mi? Hayır değil, problemler var ve hepsinin farkındayız. Küçükbaşta ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sıradayız. Yani genel anlamda baktığınız zaman günlük siyasette anıldığı gibi değil. Bu başarı çiftçimizin, köylümüzün başarısıdır. Büyükbaş sayısı 17 milyon, küçükbaş 45 milyon, kanatlı ise 360 milyon sayısına gelmiş. 2002 yılında tohum üretimimiz 1 milyon 10 bin ton üretimle 11'inci sıraya gelmişiz. Niğde ve Nevşehir'de patates tohumuyla ilgili çok iyi yerlere gelmişiz.'

ÇİFTÇİMİZ, ELEKTRİĞİ YÜZDE 12 DAHA UCUZ KULLANACAK

Niğde'de çiftçilere birçok destek yapıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Çiftçimiz elektriği yüzde 12 daha ucuza kullanacak. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle herhangi bir borcu varsa, bunları yeniden yapılandıracağız. Tarım ve Kredi Kooperatifleri çiftçimiz için önemli bir kuruluş. TARSİM sigortasına Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden yaptıran üreticiler sigorta bedelini hasat döneminde yapacak. Yağışın, selin, hortumun ne zaman geleceği belli değil, küçük bir parayla kafamızı rahatça yastığa koyabileceğiz. Eğer yem alacaksak besicimiz yemini şimdi alacak, kurbanda ödeyecek. 90 gün vadeli faizsiz mazot alabilecek. Toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla arpa alabilecek.'

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DHA