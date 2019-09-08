Bakan Pakdemirli, yangın söndürme uçaklarını incelemek üzere Rusya’ya gidecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yapımı BE-200 yangın söndürme uçaklarını yerinde incelemek üzere yarın Rusya Federasyonu'nun Taganrog kentine gidecek. Pakdemirli'ye Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan heyet eşlik edecek.

Bakan Pakdemirli, Rus yapımı yangın söndürme uçaklarını yerinde incelemek üzere Rusya'nın Taganrog kentine gidecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada orman yangınlarıyla mücadelede etkin rol oynayan amfibik uçak gücünün bakanlık bünyesinde oluşturulmasının; hem Türkiye, hem de Akdeniz havzasındaki ülkelere verilecek hava desteği için önem taşıdığı ifade edildi.

KANADA RUSYA VE JAPONYA SEÇENEKLER ARASINDA

Rus yapımı uçakların yüksek miktarda su taşıma ve hızlı hareket kabiliyetleri nedeniyle yangınla mücadelede etkin rol oynayacağının belirtildiği açıklamada, bakanlıkça uzun süredir amfibik hava gücü oluşturma amaçlı çalışmaların gerçekleştirildiği belirtilerek, şi ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışma ve incelemelerde halen 3 ülkenin (Kanada, Rusya ve Japonya) ürettiği amfibik uçakların kendi ülkelerinde ve dünya genelinde kullanıldığı, Kanada yapımı CL415 serisi uçakların sadece yangın söndürme maksatlı ve 6 ton su atma özelliğine sahip olduğu ve genelde ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiği, Rusya üretimi BE-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı (arama kurtarma, havadan keşif ve gözetleme, personel malzeme nakli ve yangın söndürme) üretildiği, yangın söndürme modelinin 12 ton su atma özelliğine sahip olduğu ve Rusya, Portekiz ve Azerbaycan ülkeleri tarafından kullanıldığı, ayrıca 2 adet turbojet motoru ve kabin basıncı ile teçhiz edildiğinden yüksek sürat ve yüksek irtifadan intikallerin yapılabildiği ancak alçak uçuş manevralarının yüksek süratten dolayı kısıtlandığı, Japonya üretimi US-2 Shinmaywa uçağının ise BE-200 gibi çok maksatlı üretildiği görülmüştür."

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HEYETİ DE EŞLİK EDECEK

Açıklamada, Japon menşei US-2 ile Kanada üretimi CL 415 uçaklarının bakanlığın teknik birimlerince yerinde incelendiği belirtilerek, üretici firma ile irtibat içinde olunan Rus uçaklarının incelemesinin ise Bakan Pakdemirli tarafından Rusya'da yapılacağı kaydedildi. Pakdemirli'nin yarın gerçekleştireceği incelemede; test ve gösteri uçuşları yapılacak ve uçakların üretim hattı ziyaret edilecek. Pakdemirli'ye programda Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan heyet de eşlik edecek.

DHA