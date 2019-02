Bakan Pakdemirli: Yatırımcının peşindeyiz, yatırımcı arıyoruz

AYDIN'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) "IPARD II" Destekleme Programı 5'inci çağrı ilanını duyurdu. TKDK ile 250 milyon euro hibe desteği sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Biz kısacası yatırımcının peşindeyiz, yatırımcıyı arıyoruz" dedi.

TKDK IPARD II 5'inci Çağrı Tanıtım Toplantısı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu'nda tapıldı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, TKDK Başkanı Hakan Kalender, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve AB Politikalar Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, TKDK'dan destek alan 47 ilden katılımcı, siyasiler ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, kendilerini kırmayarak kente gelen Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

'KIRSALA YATIRIM YAPANIN YANINDA OLACAĞIZ'

Salondakilere seslenen Bakan Pakdemirli ise kırsala yatırım yapanın her zaman yanında olacaklarını belirtti. Pakdemirli, "IPARD II kapsamında 5'inci başvuru çağrısıyla önemli bir yatırım hibeyi yatırımcılarımıza sunuyoruz. Toplam 250 milyon euro, yani 1,5 milyon TL'lik yatırım paketini üreticimize ve yatırımcımıza sunuyoruz. Kırsala yatırım yapanın her zaman yanında olacağız. Bu desteklemede 1'inci grupta hayvancılık, 2'nci grup ise işleme ve pazarlama yatırımları olacak. Hibe oranları; gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatif ve tüzel kişilikte olanlara da ise yüzde 50 hibe vereceğiz. Birliğe ve beraberliğe daha fazla destek veriyoruz. Kooperatiflerde ise vereceğimiz hibe oranı yüzde 60 olacaktır. 250 milyon euro'nun 170 milyon euro'su yani 1 milyon TL'yi, hayvancılık yatırımlarını desteklenmesi için kullanacağız. Hayvancılık yatırımlarında başvuru tarihi 8 Nisan ile 17 Mayıs arasında olacak. Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticilerimize de 3 ay süre veriyoruz. İkinci konumda ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlıyoruz. Et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kesimhane ile süt toplama merkezleri, meyve sebzede soğuk hava deposu ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına da destek vereceğiz. Biz kısacası yatırımcının peşindeyiz, yatırımcıyı arıyoruz" dedi.

'HEYBEMİZ BOŞ GELMEDİK'

Aydın'a her zaman heybeleri dolu geldiklerini ifade eden Pakdemirli, "Bu çağrıyı Aydın'dan yapmamızın büyük bir önemi var. Çünkü Aydın, ürün potansiyeli yüksek geniş bir coğrafya olup, tarımsal üretiminizin en önemli merkezlerinden biridir. Bir meyvecilik ve sebzecilik üssüdür. Dağlarından yağ, ovalarından bal akar. Aydın'dan yaptığımız bu çağrı, ülkemizin feyzi ve bereketi olacak. "Aydın'a heybemiz boş gelmedik" demiştik. Bunları şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiftçimize kalan destek ödemelerini şubat ve mart ayı içerisinde ödemeyi planlıyoruz. Ayrıca Kurban Bayramı vadeli, faizsiz, yem ve motorin kredisi verilecek. Orman Genel Müdürlüğümüz de ülkemiz ve Aydın için çalışmaya devam ediyor. Orman arazilerini incir fidanı dikimi için açtık. Bozuk ve açıkta kalan orman arazilerinde vatandaşlarımızın meyvesinden faydalanması maksadıyla incir fidanı dikeceğiz. İlk olarak Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde 20 dekar arazide de bu uygulamayı başlatıyoruz. İlk etapta 5 bin 400 dekar bozuk orman alanda 100 bin incir fidanı dikip, vatandaşlarımıza eşit miktarda dağıtacağız. Kuşadası ve Söke'nin içme suyunu karşılayacak Sarıçay Göleti ve Söke Çayı gibi birçok projenin de ihalesini yaparak, 2019 yılında başlanacağının müjdesini veriyorum. Mustafa Savaş'ın isteği doğrultusunda Aydın'a bir de yem fabrikası kurma çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TKDK desteği ile işletme kuran 4 işletmeciye plaket verildi. Ardından TKDK IPARD II 5'inci Çağrı Tanıtım Toplantısı'nın açılışını Bakan Pakdemirli ve protokoldekiler birlikte yaptı.

