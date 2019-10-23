Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeni 5 bin personelle ormanlara daha iyi bakım yaparak, üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı düşürerek cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Etimesgut'taki Behiçbey Orman Fidanlığı'ndaki Orman Genel Müdürlüğü tarafından istihdam edilecek orman mühendislerinin katıldığı uygulamalı sınav alanını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, kurum tarafından 5 bin personel alımının yapılacağını ve uygulamalı sınavların burada gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Pakdemirli, bu personellerin ormanların korunması, ağaçlandırılması ve yangınla mücadelenin yanı sıra orman ürünleri alanındaki ithalatın azalmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

'İTHALATI MİNİMUMA DÜŞÜRECEK NETİCE ALACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, orman ürünleriyle ilgili cari açığı azaltacak şekilde planlama yapmayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Orman memurlarında sayı açısından açık olduğu için yeterince hızlı damgalama ve bakım yapamıyoruz. Bunları tamamlayınca, her yıl büyüyen ağaç miktarının belli kısmını kesmemiz lazım. Bu orman varlığının artışı ve sağlığı için önemli. Hem orman sağlığını korumak hem de kullanma dengesi içinde kereste, mobilya, işlenmiş ağaç gibi bazı orman ürünlerindeki ithalatı minimuma düşürecek netice alacağız. Bu alandaki ihtiyaç yerli kaynaklarımızla karşılanacak. Yani bu 5 bin personelle ormanlara daha iyi bakım yaparak üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı düşürerek cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

'KOMİSYONLARIMIZ ADİL VE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR'

Bakan Pakdemirli, kuruma 1146 sözleşmeli personeli KPSS'ye göre aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Orman muhafaza memurlarından 2 bin 700 daha alıyoruz, 5 bin 123 başvuru olmuş. Ayrıca 3 bin 144 orman mühendisi başvurusundan 1150'sini alıyoruz. Farkı ortaya koyabilecek kanaat notu dediğimiz genel kültür notunu ben herkese aynı verilmesi talimatını verdim. Böylelikle herkes artık KPSS'ye göre ve uygulama sınavındaki sonucun aritmetiğine göre değerlendirilmiş olacak. Komisyonlarımız adil ve şeffaf bir şekilde çalışıyor. Kameraların gözetimi altında ve meslek odaları gözlemcileri eşliğinde çalışmalar devam ediliyor. 2018'de de bu aynı süreçleri izleyerek 46 orman mühendisi almıştık. Bununla ilgili tarafımıza ne bir şikayet ne de bir serzeniş gelmiştir. Aynı usulle devam ederek hem orman mühendislerimizi hem de orman koruma muhafızlarımızı alacağız" diye konuştu.

'SONUÇLAR ARALIK SONUNDA AÇIKLANACAK'

Bakan Pakdemirli, uygulamalı sınavda, yangınla mücadele ve müdahale, orman yönetim planları, harita okuma, orman zararlılarıyla mücadele, fidan dikimi, ağaçların kesilmesi ve odun dışı ürünlerle alakalı soru ve uygulamalarının bulunduğunu belirterek, "Ormanı 40 yıl yönetecek bu arkadaşların yöresel bilgiye ve yetkinliğe ormana girmeden önce sahip olmaları gerekiyor" diye konuştu. Sınav sonuçlarını Aralık ayı sonunda açıklayacaklarını ifade eden Pakdemirli, "Kazanan arkadaşlar 10 il seçecekler, sıralamaya göre 10 ilde sıralanacaklar" diye konuştu.

'SAKIZ AĞACI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ'

Bakan Pakdemirli, Resmi Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği ile sakız ağaçlarıyla ilgili değişiklik yaptıklarını söyledi. Sakız ağacının çok değerli bir bitki olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Deniz kenarına 2 bin metre mesafeye kadar özel ağaçlandırma izni vermiyoruz. Bu ağacı bu sınırlamadan müstesna tuttuk. Çünkü bu ağacın zaten o mesafede yetişmesi gerekiyor. Hak sahibi tespiti yerine de kura ile doğrudan bir başvuru sistemi getirdik. Bu alanlarda alt tür olarak da tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine müsaade ettik. Yetiştirilen ürünlerin bakımı, korunması ve devamlılığın sağlanması için de tesislerin yapımına müsaade ediyoruz. Buradaki ana amaç şu, bozuk olan orman alanlarımızı sadece devletin eliyle değil, vatandaşın da eliyle düzeltmek, tamir etmek ve onları sahiplendirmek."

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Kaynak: DHA