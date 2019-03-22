Malak desteklemesi 2018 ne zaman yatacak? Ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Ziraat Odası'nda tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı malak desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti.

MALAK DESTEKLEMESİ 2018 NE ZAMAN YATACAK? NE KADAR?

Bu çerçevede 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağı için 8 milyon lira destek ödeneceğini dile getiren Pakdemirli, tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

MALAK DESTEKLEMESİ NE KADAR 2018?

Pakdemirli, anaç manda desteği ödemelerinin de bugün başlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2018 yılı anaç manda desteklemeleri, yetiştiricilerimize bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödenecektir. 2018 yılı anaç manda desteklemeleri çerçevesinde 10 bin 797 yetiştiricimizin 68 bin 150 baş anaç mandasına 18 milyon lira destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Çoban istihdamı destek ödemeleri de bugün başlıyor. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteklemeleri işletmelerimize bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödenmeye başlanacaktır. 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı desteklemeleri çerçevesinde 7 bin 23 işletmemize çoban istihdamına katkıda bulunmak maksadıyla 35 milyon lira destek ödenecek. Tüm işletmelerimize hayırlı olsun."

Manda yavru destek ödemelerinin de diğer ödemelerle aynı gün ve saatte başlanacağını belirten Pakdemirli, 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağına 8 milyon lira destek ödeneceğini sözlerine ekledi.

MANDA MALAK DESTEKLEMESİ NASIL BAŞVURULUR?

Malak Desteklemesinden faydalanacak yetiştiricinin;

Malakları 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olmalı,

Programlı aşıları yapılmış olmalıdır.

Soy Kütüğü Malak Desteğinden faydalanacak yetiştiricinin;

Malak desteklemesinin şartlarına ilave olarak;

Malakların ana ve babası MIS' a kayıtlı olmalı,

Malakların doğduğu işletme, 31 Aralık 2018 tarihine kadar MIS'a kaydedilmelidir.

Malak Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1. Dönem için, 1 Kasım 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında; 2. Dönem için 1 Haziran 2019-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında;

Birliğe üye olanlar il birliklerine Birlikler de üyeleri adına ile il/ilçe müdürlüğüne,

Üye olmayan yetiştiriciler ise, il/ilçe müdürlüklerine başvuru yaparlar.

Mevzuat:

21/2/2018 tarih ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

8/5/2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/21 No'lu Tebliğ

Malak; 150 TL/baş

Soykütüğü Malak; 400 TL/baş

Yetiştirici Bölgesi illeri; İlave 200 TL/baş