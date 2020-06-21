Bakan Pakdemirli'den 'Kurban Bayramı' açıklaması

Bakan Pakdemirli, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli açıklamasında "1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi 2,7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl aşağı yukarı yüzde 50'i daha fazlasını sektör hazır ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın." ifadelerini kullanı.

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