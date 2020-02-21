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  3. Bakan Pakdemirli'den mazot gübre destekleriyle ilgili açıklama!

Bakan Pakdemirli'den mazot gübre destekleriyle ilgili açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.

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21 Şubat 2020 Cuma 14:42

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