Bakan Pakdemirli'den Muğla yangınına ilişkin açıklama!

Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Saatler önce başlayan yangına ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN YANGIN AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yılanlı ve Kavaklı'daki orman yangınlarında Kavaklı'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yılanlı'daki orman yangınını ise kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

MUĞLA'DA KORKUTAN YANGIN

Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale devam ediliyor. Yangına müdahale edilebilmesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçelerinden takviye ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.