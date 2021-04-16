Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı hangara çekildi, Sol motor kısmında arıza meydana geldi

Ankara'dan Şırnak'a giden ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer aldığı uçak arızalanarak Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Bakan Pakdemirli, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere bugün saat 10.00'da Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakla Ankara'dan Şırnak'a hareket etti. Kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra arızalanan uçak, Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçakta motor arızası yaşandığı öğrenildi.

Uçakta 2'si personel olmak üzere 9 kişi yer alırken, Pakdemirli'nin Şırnak temaslarına eşlik edecek AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Uğur Alıcı ile bir koruma da uçaktaki isimler arasındaydı. Bakan Pakdemirli ve uçaktaki diğer isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SOL MOTOR KISMINDA ARIZA MEYDANA GELDİ

Uçağı arızalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet ile ilgilenmek üzere Malatya Havalimanı'na gelen Büyükşehir belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son durum ile ilgili bilgi paylaştı. Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağının küçük bir jet olduğunu belirten Gürkan, uçağın sol motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle acil inişin gerçekleştiğini kaydetti. Başkan Gürkan, Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyetin sağlık durumunun da iyi olduğunu belirterek, uçağın ise incelenmek üzere hangara çekildiğini kaydetti. Gürkan, "Uçak hangara çekilerek, gerekli teknik personel tarafından inceleme yapılmaktadır. Sayın Bakanımız da Şırnak'taki programa dahil olmak üzere buradan hareket edecektir" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Anadolu Ajansı