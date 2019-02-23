Bakan Pekcan: 6 ayda, 28 şehirde, 31 ihracat destek ofisi açtık (3)

BAKAN PEKCAN MANİSA'DAN AYRILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa kent merkezindeki Bölgesel İstişare Toplantısı'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, Bakan Pekcan partililerle bir araya geldi. Bakan Pekcan, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından karayoluyla Akhisar ilçesine doğru hareket etti. Pekcan, Akhisar Havaalanı'ndan uçakla Ankara'ya gidecek.

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DHA