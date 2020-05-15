Bakan Pekcan açıkladı! Eximbank'tan ihracatçılara 678 milyon dolar sendikasyon kredisi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracatçılara 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Covid- 19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Bu gelişme uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir." dedi.
Açıklamalarını sürdüren Bakan Pekcan,"İhracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.
(1/2) Covid19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, @Turk_Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) May 15, 2020
Bu gelişme uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir.
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