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  3. Bakan Pekcan açıkladı! Eximbank'tan ihracatçılara 678 milyon dolar sendikasyon kredisi

Bakan Pekcan açıkladı! Eximbank'tan ihracatçılara 678 milyon dolar sendikasyon kredisi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracatçılara 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etiğini duyurdu.

Bakan Pekcan açıkladı! Eximbank'tan ihracatçılara 678 milyon dolar sendikasyon kredisi

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Covid- 19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank  678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Bu gelişme uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Bakan Pekcan,"İhracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

 

 


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