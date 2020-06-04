Bakan Pekcan açıkladı: Habur ve Gürbulak sınır kapıları açıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır" dedi. Pekcan, “temassız ticaret” uygulamasına da son verileceğini de açıkladı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını açıkladı.
Açıklamalarını sürdüren Bakan Pekcan," Kovid-19 ile mücadelede tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır.Böylece, diğer gümrük kapılarımızda uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verilecektir." dedi.
TEMASSIZ TİCARET UYGULAMASINA SON VERİLDİ
Pekcan, gümrük kapılarının açılmasıyla birlikte ticaretin aksamaması için devreye alınan "temassız ticaret" uygulamasına son verileceğini belirtti. Pekcan kararın ihracatçı, nakliyeci, ulaştırma sektörü ve tüm ticaret camiasına hayırlı olmasını diledi.
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