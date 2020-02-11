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  3. Bakan Pekcan açıkladı: Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi

Bakan Pekcan açıkladı: Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule'de gerçekleştirdiği operasyonda 2 ton 70 kilogram ağırlığında esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Pekcan açıkladı: Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gümrük kapılarımızda kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermiyoruz. Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule’de gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton 70 kg ağırlığında esrar ele geçirilerek, yeni bir rekora imza atıldı."

 

Ayrıntılar gelecek...




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