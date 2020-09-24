Bakan Pekcan: Esnafa 9 ayda 35 milyar lira destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kredi kefalet kooperatifleri kanalıyla sağlanan kredinin 67 milyar liraya, 2020 yılında ise 9 ayda 35 milyar liraya ulaştığını, destek verdikleri esnaf sayısının da 1,1 milyonu aştığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı açılış törenine katıldı. Programda Bakan Pekcan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN LİSTEDE BULUNMASINI SAĞLAMAK"

Türkiye'de eğitimden sağlığa, konuttan sigortacılığa, ulaşımdan tarımsal kalkınmaya, enerjiden kadın girişimciliğine kadar 40'a yakın sektörde faaliyet gösteren 50 bine yakın kooperatif olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "Bakanlığımızın görev alanı kapsamında da 1.4 milyon ortağı olan 8 bin 750 kooperatif bulunmakta. Ancak Uluslararası Kooperatifler Birliğine göre dünyanın en yüksek ciroya sahip 300 kooperatifi arasında bu ciroların toplamı 2 trilyon dolar. Bir tane bile Türkiye'den yok. Amerika'dan 85, Fransa'dan 38, Almanya'dan 30 kooperatif var. Bizim de hedefimiz, sizinle beraber burada Türkiye'den kooperatiflerin etkin ve yetkin bir şekilde bu listede yer almasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

'SAYIDAN ZİYADE GÜÇ VE ETKİNLİĞİ ÖNEMLİ'

Kooperatiflerin çok sayıda küçük üretici ve girişimciyi bir araya getirerek ölçek ekonomisi oluşturma gibi kritik bir avantaj sağladığını dile getiren Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Bir ekonomik aktörün tek başına gerçekleştiremeyeceği yatırımlar yada üretim kapasitesi kooperatifler sayesinde etkin ve yetkin biçimde yapılabilir hale gelmektedir. Bu da ekonomik potansiyellerin hayata geçirilmesi bakımından göz ardı edilemeyecek önemdedir. Kooperatifler, ortaklarına ekonomik fayda sağlamanın yanında sosyal kalkınmanın öncü aktörleri arasında yer almaktadır. Yerel ve geleneksel ürünlerin üretimi ve pazarlanması, kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alabilmesi, dezavantajlı grupların istihdamı, yöresel ürün ve kültürel değerlerin ekonomiye ve turizme kazandırılması, kaybolmaya yüz tutmuş meslek gruplarının korunması, yoksullukla mücadele gibi pek çok alanda oluşturulan katma değer yerel ve bölgesel kalkınmamızı hızlandırmaktadır. Bu bakımdan özellikle kadın kooperatiflerine ve kalkınma kooperatiflerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Biz de bakanlık olarak kooperatiflerimizi, kurumsal yapısı güçlü, çağın ekonomik koşullarına uyumlu, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden, dünya standartlarında ekonomik aktörler haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 50 bin kooperatifimiz var. Kooperatiflerimizin sayılarının artmasından çok daha önemlisi; güçlü ve etkin yapılar halinde faaliyette bulunmaları."

"HÜKÜMET OLARAK KADININ İSTİHDAMDA YER ALMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Türkiye'de, ekonomik ve mali yapısı sağlam, ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, üretim, pazarlama, hizmet kapasitesi yaygın ve ihracat yapan kooperatiflerin artmasını el birliği ile hedeflediklerini belirten Bakan Pekcan, "Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kooperatiflerimizle ve merkez birliklerimizle istişare ve eşgüdüm halinde çalışmalarımızı ilerleteceğiz" diye konuştu.

Özellikle kadın kooperatiflerine çok önem verdiklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "Hükümet olarak sosyal dengenin sağlanmasında kadın kooperatiflerimizi kadının istihdamda yer almasını önemsiyoruz" dedi.

Bakanlık olarak kadın ve genç girişimciler için İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduklarını dile getiren Bakan Pekcan, dairede geliştirdikleri "Export Akademi" ve "Online ve Fiziki Kadın Girişimci Network" programlarına dair bilgiler verdi.

Fuarın, kooperatiflerin yeni iş bağlantıları kurabilmelerine yardımcı olmasını arzu ettiklerini dile getiren Bakan Pekcan, etkinliğe kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, e-ticaret firmaları temsilcilerinin de katılım sağladığını söyledi.

"KADIN ELİ DEĞEN PROJELERDEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

Kredi kefalet kooperatiflerinin rolüne değinen Bakan Pekcan, kredi kefalet kooperatifleri kanalıyla sağlanan kredinin 67 milyar liraya, 2020 yılında ise 9 ayda 35 milyar liraya ulaştığını, destek verdikleri esnaf sayısının da 1,1 milyonu aştığını belirtti.

Salgın sürecinde, devlet desteğiyle gerçekleşen söz konusu finansmanın pek çok işletme, esnaf ve girişimci için önemli bir kolaylık sağladığına değinen Bakan Pekcan,

"15 Temmuz itibarıyla başvurularını almaya başladığımız, yüzde 75'e kadar hibe destek imkanı sunan Kooperatifçilik Destek Programı'mızda önceliği kadın kooperatiflerimize verdik. İlk değerlendirmelerimiz sonucunda 11 ilimizden 54 kadın kooperatifimizin projelerini desteklemiş bulunuyoruz. Özellikle kadın eli değen bu projelerden çok şey beklediğimizi belirtmek isterim. Programa başvurular devam ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bakan Pekcan ve Bakan Selçuk korona virüs tedbirleri çerçevesinde ödül ve açılış törenini gerçekleştirdi.

Ayrıca Bakan Pekcan, fuardaki stantları gezerek, ürün ve kooperatifler hakkında bilgiler aldı.