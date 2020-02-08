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Bakan Pekcan: Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Pekcan: Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi

Elazığ depremi sonrası bölgeye gelen Bakan Pekcan, Malatya'da Valilik Kriz Merkezi ve esnaflarla bir araya geldikten sonra son olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında iş dünyası ile de buluştu.

BAKAN PEKCAN ESNAFLA BULUŞTU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ile sohbet eden Bakan Pekcan, daha sonra Malatya Esnaf Odası ev sahipliğinde düzenlenen esnaf toplantısına katıldı. Bakan Pekcan, Malatya'da son olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Malatya İl İstişare Toplantısı'na katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Pekcan, buradan sonra Malatya'dan ayrıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan iş insanlarıyla buluştu

Kaynak: DHA




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