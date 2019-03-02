Bakan Pekcan: Hedefimiz; yüksek gelir düzeyindeki ülkeler ligine yükselmek

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ihracat rakamlarını arttırmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda hedefimiz orta gelir düzeyinden, yüksek gelir düzeyindeki ülkeler ligine yükselmek. Bunun da yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Pekcan'a AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir eşlik etti. Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran ve besleyen il olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, Balıkesir'in sanayi ve üretim kenti de olacağını belirtti. Balıkesir'de ilk olarak esnaf ve sanatkarlarla daha sonra da sanayicilerle buluşacağını ifade eden Pekcan, "Odalar ve borsa yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Onların sorunlarını dinleyeceğiz. Bakanlık mensuplarımız iki gündür Balıkesir'de. Diğer illerimizde de bakanlık yetkililerimiz görüşmeler yapıyor. İş dünyası bize "artık Ankara'ya gitmemize gerek yok" diyor. Artık bakanlık yetkilileri bizim ayağımıza geliyor diyorlar. Bu uygulamayı başlattık. Çok da başarılı sonuçlar alıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, Valilik ziyareti ardından Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu, Bakan Pekcan'a Büyükşehir'in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Pekcan daha sonra AK Parti tarafından kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Pekcan ziyaretleri ardından Gala Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen "Esnafla Buluşma" toplantısına geçti. Toplantıya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.

'FIRSATÇILIK YAPANLARI DENETLİYORUZ'

Konuşmasına Balıkesir'in tarım ve hayvancılıktaki üretimine değinerek başlayan Bakan Pekcan, hedeflerinin ihracatı arttırmak olduğunu belirterek, "Ahilik kültüründe bu kültüre, düstura uymayanları atarlarmış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda dürüst ticaret yapmayan, fırsatçılık yapanları denetliyor ve bu konuda önlem alıyoruz. Esnaf ve sanatkar arkadaşlarıma tekrar teşekkür etmek isterim. Onlar bütün bu denetimler süresince bizlerin yanında oldular. Önümüzdeki 10 yıl hedefimiz orta gelir düzeyinden, yüksek gelir düzeyindeki ülkeler ligine yükselmek. Bunun da yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Biz bakanlık olarak hem iç, hem dış ticaret, hem de gümrüklerde el birliği ile çok hızlı karar alabiliyor ve uygulayabiliyoruz. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bunun çok faydalı etkilerini de gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olmuş, onların destekçisi olmuştur. Esnaf ve sanatkarımıza faizsiz kredi verilmiştir. 11 bin liraya kadar olan gelirler vergiden muaf tutulmuştur. Vergilerini düzenli ödeyenlere 5 puan indirlmiştir. Taşınmaz rehin yanında taşınma rehinini de biz getirdik" dedi.

Konuşmasının sonunda Bakan Pekcan'a Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem tarafından teşekkür plaketi verildi. Bakan Pekcan program ardından, Balıkesir Sanayi Odası'nda düzenlenecek Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılmak üzere toplantıdan ayrıldı.

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DHA