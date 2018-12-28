Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek (2)

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından kentteki tarihi yerleri gezdi. Bakan Pekcan, gezi sonrası Şahinbey TOBB Fen Lisesi'nin öğrencileriyle bir araya geldi. Pekcan, sohbet ettiği öğrencilere kitap dağıttı. Okul yetkililerinden bilgi alan Bakan Pekcan, daha sonra Karkamış Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere Karkamış ilçesine hareket etti.

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DHA