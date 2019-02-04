Bakan Pekcan: İhracatımız yüzde 5,93 arttı, ithalatımız yüzde 27 azaldı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılının ocak ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Özel Ticaret Sistemi'ne göre, ocak ayında ihracatımız, yüzde 5,93 artış ile 13 milyar 171 milyon dolar, ithalatımız yüzde 27 oranında azalarak, 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bu yıl ihracat rakamlarını hem Özel Ticaret Sistemi'ne göre hem de Genel Ticaret Sistemi'ne göre hesaplayacaklarını ve paylaşacaklarını belirten Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Özel Ticaret Sistemi'ne göre ocakta ihracatımız yüzde 5,93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar, Genel Ticaret Sistemi'ne göre ise 6,33 artışla 13 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine ocak ayında Özel Ticaret Sistemi'ne göre ithalatımız, yüzde 27 oranında azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Genel Ticaret Sistemi'ne göre ithalatımız ise ocak ayında yüzde 26,87 düşüşle 16 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının en önemli göstergelerinden birisi ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. 2018 yılının Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Özel Ticaret Sistemi'ne göre yüzde 57,77'yken 2019'da yüzde 83,85'e yükselmiştir. 2018 yılının Ocak ayı Genel Ticaret Sistemi'ne göre yüzde 59 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2019'da yüzde 85,72 olmuştur. Hepimiz bunun Türkiye için önemli bir rakam olduğunun farkındayız. Dış ticaret açığı ise 2018 yılının Ocak ayındaki 9 milyar 98 milyon dolar seviyesinden yüzde 72,08 oranında azalarak 2 milyar 538 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

219 ÜLKEYE İHRACAT

TİM Başkanı Gülle ise açıklanan ihracat rakamının, şu ana kadar ocak ayındaki en yüksek ihracat rakamı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ocak ayında lider sektörümüz otomotiv oldu. Sektörümüz 2,3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, ihracatını yüzde 1,9 artırdı. Otomotiv sektörünü 1,5 milyar dolar ile kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. İhracatını en çok artıran sektörlere baktığımızda gemi ve yat sektörümüz yüzde 116, mücevher yüzde 94, savunma ve havacılığın ise yüzde 64 artırdığını görüyoruz. Ülke verilerine baktığımızda, ocak ayında ihracatımız ülkemizin bayrağını 219 ülkede dalgalandırmaya başladı. Bu ülkelerden 126'sına ihracatımız artarken 104'ünde ise çift rakamlı artışları yaşattı. Libya'ya artışımız neredeyse 2,5 katına çıktı, Yemen'e ihracatımız 2 katına, Slovenya'ya ihracatımız ise 1,5 katına çıktı. Diğer yandan geçen yıl ihracat yapmadığımız 6 ülkeye bu yıl ihracat yapmayı başardık. İllerimizin ihracatına bakacak olursak ocak ayında 41 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren 5 ilimiz, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara oldu."

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Öte yandan Özel Ticaret Sistemi'ne göre, 2019 yılının Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 291 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi 937 milyon dolarla İngiltere ve 784 milyon dolarla İtalya'nın izlediği belirtildi.

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DHA