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  3. Bakan Pekcan müjdeyi verdi: Yapılandırılan borçlara faizsiz 6 ay öteleme!

Bakan Pekcan müjdeyi verdi: Yapılandırılan borçlara faizsiz 6 ay öteleme!

Son dakika haberi... TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldı. 

Bakan Pekcan müjdeyi verdi: Yapılandırılan borçlara faizsiz 6 ay öteleme!

Son dakika haberi... TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçildi. Bu kapsamda anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunuldu. Yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldı. 

Bu konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi." dedi.

Yapılandırmaya ilişkin bilgi veren Bakan Pekcan,TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı." dedi. 

Bakan Pekcan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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