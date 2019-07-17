Bakan Pekcan şehit esnafların yakınlarıyla buluştu

Ticaret Bakanlığında düzenlenen programla 15 Temmuz günü şehit olan esnaflar anıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk milleti 15 Temmuz gününde birlik ve beraberlikle demokrasimizin savunucusu olmuştur" dedi.

Ticaret Bakanlığında 15 Temmuz şehidi esnaf yakınlarına yönelik program düzenlendi. Programa Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve birçok şehit yakının katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bakan Pekcan, şehit yakınlarıyla tek tek ilgilendi. 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasinin savunucusu olduğunu ifade eden Pekcan, "Bugün burada konuşmak, iki kelimeyi bir araya getirmek gerçekten zor. Yanımda annelerin gözyaşlarını dinlerken Allah sabırlar versin diliyorum. 3'üncü yılını andığımız şehit ailelerimizle, esnaflarımızla bir araya geldik. Milletlerin tarihlerinde kırılma noktaları vardır. Bu milletlerin kırılma noktalarında imtihan günlerinde gösterdikleri ortak tavır, o milletlerin geleceğini şekillendirir. Türk milleti de 15 Temmuz gününde birlik ve beraberlikle demokrasimizin savunucusu olmuştur" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da esnaf ve zanaatkarların önemine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Palandöken ise, "Esnaf ve zanaatkar taksisiyle, kamyonuyla, minibüsü ile canıyla o hain darbe girişiminin bastırılması için canlarını feda eden insanlardır. Sadece bizimkisi gibi esnaf ve zanaatkarları değil, tüm şehitleri rahmetle anıyorum ve saygı duyuyorum" diye konuştu.

Programda konuşan şehit yakını Metehan Gülşen, "Babamın resmi şuanda arkamda, burada konuşmak zor. Külliyede son atılan bombayla şehit düştü. Allah bu ülkeye bir daha böyle hadisler yaşatmaz inşallah" dedi.

Program sonunda şehit yakınlarına plaket verildi.

Kaynak: İHA