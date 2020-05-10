Bakan Pekcan'dan 'ulusal para birimi ile ticaret' açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamalarda bulundu. Pekcan "Merkez bankalarının parasal genişlemeye gittiği bu dönemde, küresel finans dengelerinde görülebilecek değişiklikleri, yaşanabilecek istikrarsızlıkları göz önüne alarak, ulusal para birimleri üzerinden ticarete daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamalarda bulundu.
Bakan Pekcan, açıklamasında "Merkez bankalarının parasal genişlemeye gittiği bu dönemde, küresel finans dengelerinde görülebilecek değişiklikleri, yaşanabilecek istikrarsızlıkları göz önüne alarak, ulusal para birimleri üzerinden ticarete daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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