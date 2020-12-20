Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Onlarca personel alınacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık kapsamında 60 ticaret uzman yardımcısının istihdam edileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "https://personel.ticaret.gov.tr/" internet adresinde başvuru için adaylarda aranan şartlara ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, istenilen puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru süresi, 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretinin, başvuru süresinin bitimine kadar yatırılması gerekiyor.

İŞTE TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'IN O TWETTİ;

Bakanlığımızca 60 Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.



Sınav için başvuru ve detaylar internet sitemizde yer almaktadır.



Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.



Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru linki:https://t.co/B4BdHxY173 pic.twitter.com/ynuqsJznP9 — Ruhsar Pekcan (@pekcan) December 19, 2020

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI MESLEĞİ NEDİR?

Ticaret Uzman Yardımcılığı mesleği Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın birleşmesi neticesinde Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı, Gümrük Uzman Yardımcılığı ve Ticaret Uzman Yardımcılığı unvanlarının tek bir çatı altında toplanması neticesinde ortaya çıkmış bir kariyer meslektir. Ticaret Uzman Yardımcılığı mesleğine giren adaylar görev aldıkları birime bağlı olarak dış ticaret, ticaret ya da gümrük alanında uzmanlaşarak görevlerini ifa etmektedirler.

TİCARET UZMAN YARDIMCISI NASIL OLUNUR?

Ticaret Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların Bakanlık tarafından talep edilen yaş, askerlik, sağlık durumu, mezun olunan bölüm, yabancı dil gibi özel şartları taşımalarının yanı sıra devlet memuru olabilmek için getirilmiş olan genel şartları da taşıyor olmak durumundadırlar. Aksi halde Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Uzman Yardımcılığı mesleği için açılacak olan ilanlara başvuruda bulunmaları mümkün olmayacaktır. Ticaret Uzman Yardımcılığı mesleğine başvuruda bulunmak isteyen adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Lisans ve A Grubu oturumlarına katılarak Bakanlık tarafından talep edilecek puan türlerinde geçerliliği devam eden bir puan almış olmak zorundadırlar. Aksi halde yine Ticaret Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunma imkanları olmayacaktır.

Ticaret Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek için şartları sağlayan ve başvuruda bulunarak sınavlara katılma hakkı elde eden adaylar için iki aşama söz konusu olacaktır. Bunlardan ilki Bakanlık tarafından düzenlenecek olan Ticaret Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı, başarılı olmaları halinde katılabilecekleri ikinci aşama ise Ticaret Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatıdır. Ticaret Uzman Yardımcılığı mülakatından başarılı olan adaylar Ticaret Uzman Yardımcısı olarak mesleğe adım atabileceklerdir.

TİCARET UZMAN YARDIMCISI GÖREVİ NELERDİR?

Ticaret Uzman Yardımcılığı mesleğine girmeye hak kazanan meslek mensuplarının tabi olacakları statü diğer merkez teşkilatı uzmanları gibi merkez uzmanlığı statüsü olacaktır. Bu bağlamda 3600 ek göstergeye tabi olarak çalışacak olan meslek mensuplarının maaş imkanları taşra teşkilatı kariyer mesleklerinden daha iyi olduğu gibi emeklilik durumundaki maaş kayıpları da daha az olacaktır. Ticaret Uzman Yardımcılığı meslek mensuplarının temelde görev yerleri Ticaret Bakanlığı'nın kurulu olduğu Ankara'dır. Ancak denetim, inceleme gibi görevler için il dışına çıkma durumları olabilmektedir.

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI MESLEĞİ 2020 YILI MAAŞ NE KADAR?

Ticaret Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınav aşamalarında başarılı olarak mesleğe girmeye hak kazanan Ticaret Uzman Yardımcılarının 2020 yılı maaşı yaklaşık olarak 6100 Türk Lirasıdır. Ticaret Uzman Yardımcılığı mesleğinde belirlenmiş süreleri geçiren ve yeterlik şartlarını sağlayarak Ticaret Uzmanı unvanına ataması yapılan meslek mensuplarının 2020 yılı maaşı ise yaklaşık olarak 6950 Türk Lirasıdır.

*Ticaret Uzman Yardımcıları ile Ticaret Uzmanlarının maaş bilgileri belirtilirken meslek mensuplarının şahsi olarak farklılık gösterebilecek ilave ödemeleri ile kesintileri dikkate alınmamıştır ve tutarlar yaklaşık olarak belirtilmiştir.