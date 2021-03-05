Bakan Selçuk 16 okulu açtı: Geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmek vazifemiz

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım ile basına kapalı görüşme gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmenin ve bunun üstüne yenilerini koymanın vazifeleri olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu vesileyle eğitime dair konuları gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak ve geleceğe dair birtakım tasavvurları ortaya koymak için kente geldiklerini belirtti.

''BİZ ŞİKAYET MAKAMI DEĞİL, ÇÖZÜM MAKAMIYIZ''

Sakarya'nın gelişmesi için gerekli maddi ve manevi unsurları ortaya koyacaklarını dile getiren Ziya Selçuk, şunları kaydetti;

"Geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmek, mevcut başarı hikayelerinin üstüne katlayarak yenilerini koymak vazifemiz. Bizler şikayet makamı değil, çözüm makamıyız. Bu yüzden şartlar ne olursa olsun, o şartın gereğini yerine getirmek, bu konuda alınabilecek her türlü tedbiri almak ve umudu asla yitirmemek bizim görevimiz. Bu görev şuuru içerisinde de Sakarya'da eğitimin daha da yükseklere taşınması, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin gözündeki pırıltıların artması birinci önceliğimiz.

Çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilmesi, yarışabilmesi ve bu yarışma neticesinde de bayrağımızın gölgesi altında dimdik ayakta durabilmesi, temel gayelerimiz arasında. Devletin bütün kurumlarının dayanışma içerisinde eğitime dair ortaya koyduğu yapılanmanın, yeniliklerin, müjdelerin gerçekleştirilmesi için gösterilen birliğe, beraberliğe teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bütün imkanlarımızı; çocuklarımızın geleceği, bu ülkenin ufku için tabii ki işe koşacağız."

''ZORLUKLARDAN YILMAMAK GEREKİYOR''

Geleceğe dair daha fazla umutlanacak bir dönemde bulunulduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Zorluklardan yılmamak ve mevcut güçlüklere bakıp da yılmamak gerekiyor. Kendimize hedef koyalım. Bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bir görev şuuru içerisinde olursak memnuniyet duyarız." dedi.