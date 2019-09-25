Bakan Selçuk: 2'inci sanal istihdam fuarını düzenliyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılım sağlayacağı ikinci sanal istihdam fuarını düzenliyoruz. İş arayanlar vatandaşlarımız, işverenlerin sanal stantlarına göz atarak görüşmeler gerçekleştirilebilecek ve özgeçmişlerini takdim edebilecekler." dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, İŞKUR İstihdam Fuarlarını "Sanal Fuar" teknolojisi ile Türkiye'nin her yerinde daha ulaşılabilir hale getireceklerini bildirdi. Bu yıl 2-3 Mayıs tarihlerinde "Sanal Fuar" uygulamasının ilk denemesini Mersin'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "İŞKUR'un düzenlediği "Mersin İş ve Kariyer Fuarı" 2019 etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz demo şeklindeki sanal fuarımızın tüm Türkiye'de denemesini yaptık. Başarıyla gerçekleştirilen bu fuarın ardından, Cumhurbaşkanlığımız 180 Günlük İcraat Programı kapsamında 25-26 Eylül 2019 tarihinde Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılım sağlayacağı ikinci sanal istihdam fuarını düzenliyoruz. Sanal Fuara katılmak isteyen vatandaşlarımızın "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden Türkiye'nin herhangi bir yerinden çevrimiçi olarak fuar alanını ziyaret etmesi yeterli olacak. İş arayanlar vatandaşlarımız, işverenlerin sanal stantlarına göz atarak görüşmeler gerçekleştirilebilecek ve özgeçmişlerini takdim edebilecekler. Ayrıca fuar esnasında planlanan online seminerlere de katılım sağlayabilecekler. Fuarımıza mobil cihazlardan ya da tabletlerden de giriş yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

SANAL FUAR ENGELLERİ DE KALDIRACAK

Bakan Selçuk, bu uygulamayla beyaz yakalı işgücünü kamu istihdam hizmetlerinden azami düzeyde yararlandırmayı, özel politika gerektiren gruplar arasında yer alan engelli bireylerin istihdam fuarlarına erişimini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Tüm iş arayanları sanal istihdam fuarına davet eden Bakan Selçuk, "Bu yeni uygulamamızla Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda vatandaşımız mesafe mefhumu gözetmeksizin istihdam fuarlarımıza katılabilecek. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz sanal fuarla istihdam hizmetlerine yeni bir anlayış getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

DHA