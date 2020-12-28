Bakan Selçuk açıkladı! 2021 yılı asgari ücret belli oldu

Asgari ücret rakamını belirlemek üzere düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarını açıkladı. O anlar ekranlara saniye saniye böyle kaydedildi.