Bakan Selçuk açıkladı! 2021 yılı asgari ücret belli oldu
Asgari ücret rakamını belirlemek üzere düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarını açıkladı. O anlar ekranlara saniye saniye böyle kaydedildi.
Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep ve Barış aşkı büyüyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalioğlu'nu şaşırtan aile sorusu!
İrem Derici'den Demet Akalın'ın klozet açıklaması: ''Kulisindeki b.kla alakam yok''
İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı!
28 Aralık 2020 Pazartesi 14:53
Benzer Videolar