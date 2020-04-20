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  3. Bakan Selçuk açıkladı: 3. Faz başvuruları başladı

Bakan Selçuk açıkladı: 3. Faz başvuruları başladı

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularının başladığını belirtti.

Bakan Selçuk açıkladı: 3. Faz başvuruları başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan dikkat çeke bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter paylaşımında, E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularının başladığını ifade etti.

Bakan Selçuk'un paylaşımı:

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Sosyal yardımlaşma paralarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlayan uygulamada 3. başvurular başladı. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden ilgili adrese müracaat edilerek başvuru oluşturabilecek.

Bakan Selçuk açıkladı: 3. Faz başvuruları başladı




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