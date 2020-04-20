Bakan Selçuk açıkladı: 3. Faz başvuruları başladı
Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularının başladığını belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan dikkat çeke bir paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter paylaşımında, E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularının başladığını ifade etti.
Bakan Selçuk'un paylaşımı:
E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3️⃣. Faz başvurularımız başladı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2020
Başvurular aşağıdaki adresten yapılabilir. #BirlikteBaşaracağızhttps://t.co/x0TmAwAEj9 pic.twitter.com/7CWXr7ibYH
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Sosyal yardımlaşma paralarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlayan uygulamada 3. başvurular başladı. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden ilgili adrese müracaat edilerek başvuru oluşturabilecek.
HABERE YORUM KAT