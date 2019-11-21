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  3. Bakan Selçuk açıkladı! 4 bin 635 personel alınacak

Bakan Selçuk açıkladı! 4 bin 635 personel alınacak

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel,1000 işçi ve 1000 ASDEP personeli olmak üzere 4 bin 635 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı! 4 bin 635 personel alınacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

"BizÇalışanBüyükBirAileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesi verdi.

 

 

 

 

 

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