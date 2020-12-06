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Bakan Selçuk açıkladı! Beklenen ödemeler 8-9 Aralık'ta başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVİD-19 ile mücadele kapsamında Kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı! Beklenen ödemeler 8-9 Aralık'ta başlayacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs döneminde ücretsiz izne ayrılan vatandaşların Kasım ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Aralık'ta alacağını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" dedi.

 

Okan Gül
Video Editörü


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