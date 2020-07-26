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  3. Bakan Selçuk açıkladı: "Çalışan annelere 300 euro destek sağlayacağız"

Bakan Selçuk açıkladı: "Çalışan annelere 300 euro destek sağlayacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığı belirtildi.

Bakan Selçuk açıkladı: "Çalışan annelere 300 euro destek sağlayacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında çalışan annelere verilen desteğin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, proje ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 euro artırımlı 350 euro ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

"BAŞVURULAR SÜRÜYOR"

Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla 2019 yılında başlayan projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi.

DESTEKLER ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

Bakan Selçuk, projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirterek, bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro, 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

Projeye "sgkegitimlibakici.org" veya "sgk.gov.tr" internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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