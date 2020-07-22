Bakan Selçuk açıkladı: Evde bakım yardımında tutar artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Zehra Zümrüt Selçuk, engelli aylıkları ve evde bakım yardımına ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Bakan Selçuk. 2020 Temmuz ayı ödeme döneminde, 768 bin yaşlı ve 637 bin engelli olmak üzere toplam 1 milyon 405 vatandaşa engelli aylıklarının ödeneğini belirerek 2020 yılında yapılacak yardımların tutarının 12 milyar TL'ye ulaşacağını belirtti. Bakan Selçuk, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL'ye yükseltildiğini kaydetti. Öte yandan Bakan Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarını da 35 kat artırılarak , 851 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

535 BİN 805 KİŞİYE EVDE BAKIM YARDIMI YAPILDI

Selçuk, 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL'ye yükseltildiğini kaydetti. Ayrıca ağır silikozis hastalığı bulunan kişilerin aylıklarının ise bin 562 TL 86 kuruşa çıkarıldığını açıkladı.Bakan Selçuk, 535 bin 805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirterek, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544.61 TL'ye çıkardık" diye konuştu.

"144 BİN ÇOCUĞU 155 MİLYON TL SOSYAL EKONOMİK DESTEK SAĞLIYORUZ"

Bakan Selçuk,çocukların ekonomik kurumların bakımına bırakılmaması için aileleri ve yakınlarının desteklendiğini belirterek," Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz" dedi.

Selçuk, ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde ise çocuk başına yapılan yardım miktarının bin 23 TL’den bin 82 TL’ye yükseldiğini hatırlatarak koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarının bin 485 TL’den bin 687 TL’ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, ayrıca yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin her ayın 5 ile 9’u arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlattı.