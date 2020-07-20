Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını açıkladı.
Selçuk, ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
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