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  3. Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını açıkladı.

Selçuk, ödemelerin  T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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