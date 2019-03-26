Bakan Selçuk: "Batman Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin örnek şehirlerinden biri"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Batman'a geldi. Selçuk, "Batman Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin örnek şehirlerinden biri" dedi.

Batman Valiliğinde Vali Hulusi Şahin tarafından karşılanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, basına kapalı görüşme sonrası vali ve kurum müdürleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Batman'ın kalbinde özel bir yerinin olduğunu söyledi. Batman'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Bakan Selçuk, "Göreve geldiğimizden beri tüm şehirlerimizi ziyaret ediyoruz. Değerlendirme toplantıları yapıyoruz. 2002'den bu yana hamdolsun hem ülkemiz hem de şehirlerimizde olan ekonomik ve sosyal iyileşmeyi, kalkınmayı, gelişmeyi bizzat şahit oluyoruz bu ziyaretlerimizde. Batman'ın benim kalbimde özel bir yeri var. Batman petrol rezervleriyle, tarihi birikimiyle, tekstil gibi sektörlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin örnek şehirlerinden biri. Batman'ı çok önemli bir potansiyele sahip buldum" dedi.

"Batman'a 17 yılda 16 milyar liralık yatırım yaptık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmayla hizmetlerini değerlendirdiklerini dile getiren Bakan Selçuk, "2019 yılında yapacaklarımızı konuştuk. Bakanlık olarak Batman'da iki tane sosyal merkez hizmetimiz var. Bir tane de ADEM hizmete devam ediyor. Toplam 3 bakım ve iyileştirme merkezimiz vatandaşımıza hizmet veriyor. Son 17 yılda Batman'a yaklaşık 16 milyar liralık bir yatırım yaptık. Sadece benim Bakanlığımın alanında yapılan yardımın tutarı 3 buçuk milyar lirayı aşmış durumda. Gıda, eğitim, sağlık destekleri için ayrılan sosyal yardımlarda 50 bini aşkın haneye ulaşılmış durumdayız. Bu kapsamda da 2003 yılından bu yana Batman'a 2 buçuk milyara yakın bir aktarım olmuş. 2002'den bu yana İŞKUR'dan 30 bin vatandaşımız işe yerleşmiş durumda. Yine iş başı eğitim programlarımızda 50 bin vatandaşımız mesleki eğitim kursları iş başı ve girişimcilik programlarından faydalandırdık" diye konuştu.

"Batman'ın çok önemli potansiyeli var"

Batmanlıları İŞKUR'un iş başı eğitim programlarından, girişimcilik programlarından, mesleki eğitim kurslarından daha etkili bir şekilde faydalanmaya davet ettiklerini anlatan Bakan Selçuk, "İlimiz işverenlerimize yönelik, istihdamı arttırmaya yönelik teşvik programlarımız var. Cumhurbaşkanımız 2019 istihdam seferberliğini başlattı. Bu kapsamda da Batman'da teşvik programlarımızı SKG ve İŞKUR il müdürlüklerimizde, valiliğimizin koordinasyonunda, ticaret ve sanayi odalarımız anlatmaya devam ediyorlar. Bizim derdimiz şehrimizi aile ve sosyal hizmetler alanında daha nasıl ileriye seviyeye çıkarırız, daha iyi hizmetler ulaştırırız. Buna dair ziyaretlerde bulunacağız. Batman'ın çok önemli potansiyeli ve cevheri var. Bu potansiyelimizi inşallah valimizle, vekilimiz ile, ildeki bütün yöneticilerimizle beraber daha üstlere taşıyacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA