Bakan Selçuk "Bilim Kâşifleri çocukları uçsuz bucaksız bilgi okyanusuna sürüklüyor"

Milli Eğitim Bakanlığından "Bilim Kaşifleri" projesi hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada öğrencilerin, 114 sayfadan oluşan keşif yolculuğuna, meb.gov.tr adresindeki "Evde Eğitim Paketi" bölümünden ulaşabilecekleri açıklandı.

E-KİTAPTA NELER YER ALIYOR?

Yapılan açıklamada çok merak edilen e-kitapta yer alan içerikler hakkında da bilgiler sunuldu. "Bilim Kaşifleri" e-kitabında "Yapay zeka düşünebilir mi? Zamanda yolculuk mümkün mü? Sesleri görebilir miyiz?" gibi 50 farklı soruya yanıt veriliyor. Öğrencilerin ilgi çekici soru ve yanıtlarla bilgi ufkunu genişletmesi hedefleniyor.

Çocuklar bu kitap sayesinde hem evde geçirdikleri zamanı daha verimli kullanmış olacak hem de yeni bilgiler öğrenecek. Ayrıca evde geçirilen zamanın kalitesi arttırılırken, çocuklar can sıkıntısının da önüne geçilecek.

ÖĞRENME VE MERAK İSTEĞİ HAREKETE GEÇECEK

Öğrenme isteğini harekete geçiren ve öğrenme sürecinin besleyicisi olan merak duygusu bu kitap sayesinde canlı tutulacak. Bu kapsamda "Bilim Kaşifleri" adlı e-kitap çalışma merak duygusundan besleniyor ve çocukların yeni sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek.

"Her yeni içerik, yeni bir soruyla başlar ve seni yeni bir keşfe sürükler." ifadelerinin yer aldığı kitapta öğrencilerin beyin fırtınası yapmaları bekleniyor. Çocukları araştırmaya iten kitabın girişinde, bilim kaşifine hitaben yazılan yazıda, "Bizim verdiğimiz cevaplar aklına yatmazsa daha çok araştır. Kitaplara bak, interneti kullan, yakınlarına sor." ifadelerine yer verildi.

"ÖĞRENCİLERİN FARKLI SORULARLA YENİ BİLGİLERE ULAŞMASINA REHBERLİK EDECEK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kâşifleri adlı e-kitap çalışması hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Çalışmamız, öğrencilerimin farklı sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ev ortamında geçen bu günlerde gençlerimizin ve çocuklarımızın merak duyarak, keyif alarak takip edecekleri yepyeni bir içerik daha hazırladık. "Bilim Kâşifleri" adlı e-kitap çalışmamız, öğrencilerimin farklı sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek. Geleceğin bilim insanlarını bu uçsuz bucaksız bilgi okyanusunda unutamayacakları bir yolculuk bekliyor. Her biri farklı alanlardan ilginç sorularla dolu içerikte meraklı kâşiflerimiz, zaman zaman siz velilerimizi de yanlarında görmek isteyebilirler. Bu yolculuğa gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte sizleri de bekliyoruz. Keşif yolculuğumuza http://meb.ai/GYb8Tm adresinden ulaşabilirsiniz."

KAYNAK: Anadolu Ajansı