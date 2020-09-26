Bakan Selçuk birinci sınıf öğrencisinin oyun hamurundan yaptığı virüsü paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencisinin oyun hamurundan yaptığı virüs tasvirini sosyal medya hesabından paylaşarak aileleri, çocuklarını telkin etmeleri konusunda uyardı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1'inci sınıf öğrencisinin oyun hamuruyla tasvir ettiği virüsün fotoğrafını paylaşarak, "Çocukların yanında çok konuştuk, çok korktular. Bu zor günlerin geçeceğini, yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gittiğim bir okulda 1'inci sınıf öğrencisi bir kuzu, oyun hamuruyla "virüs" tasvir etmiş. Çocukların yanında çok konuştuk, çok korktular. Bu zor günlerin geçeceğini, yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var. Bu arada, o virüsün yanındaki mavi arkadaş benmişim" ifadelerini kullandı.
Dün gittiğim bir okulda 1. sınıf öğrencisi bir kuzu, oyun hamuruyla “virüs” tasvir etmiş. Çocukların yanında çok konuştuk, çok korktular... Bu zor günlerin geçeceğini, yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 26, 2020
Bu arada, o virüsün yanındaki mavi arkadaş benmişim :) pic.twitter.com/Df7SDf6TqU