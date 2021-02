Bakan Selçuk cevapladı: Sınavlar yüz yüze yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Koronavirüsün eğitime olan etkilerini ele alan Bakan Selçuk, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen "Sınavlar yüz yüze olacak mı, üniversteler açılacak mı, yeni atamalar gündemde mi?" sorularını yanıtladı.

"DÜNYADA İLK 3 - 5'TEYİZ"

Pandemi bitince her şeyin eskisi gibi olup olmayacağı sorusuna, değişimin en zor olduğu alanlardan birisi olan eğitim alanında zorlanmaların mutlaka yaşanacağını ancak pandemiden sonraki süreçte de bazı derslerin yine uzaktan eğitimde kalması gerektiği cevabını veren Bakan Selçuk, bunu değişen eğitimin bir parçası olarak değerlendirdi.

Özdemir'in "İyi bir sınav verdiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise öğrencilerle ilgili tüm verilere, kaç çocuğun EBA'ya ulaşamadığı, hangi öğrencinin kaçınca sınıfta olduğu bilgilerine sahip olunduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Fransa'yı ele alarak oradaki öğrencilerin yüzde 8'inin uzaktan eğitime hiçbir şekilde erişim sağlayamadığını, Türkiye'nin 3-3.5 milyon canlı ders yapabilme kapasitesine sahip olarak dünyada ilk 3 - 5'te yer aldığını ifade etti.

YAZ TATİLİNDE OKUL OLACAK MI?

Restoranlar açıkken okulların kapalı olması durumunu risk tablosuna göre değerlendirdiklerini belirten Bakan Selçuk, bu kararın uzman hekimlere danışılarak alındığını, bu sebeple bu konuda pişman olmadığını, önümüzdeki süreçte de yerinde kararın yaygınlaşma dönemine gelindiğini ve illerin ardından ilçe bazında valilerin karar vereceğini duyurdu.

En çok kaybı köy okullarında gördükleri için yüz yüze eğitime buradan başlama kararının alındığını ifade eden Bakan Selçuk, yaz tatili ile ilgili de bir karar alınması gerektiği kanaatinde olduğunu belirterek "Yaz aylarında kitlesel olarak herkes için değil ama özellikle kritik gruplar için matematik, bilim, oyun kampları, atölyeler, bütün bunları devam ettireceğiz." dedi.

Aşılamada açılan sınıfların öğretmenlerinin öncelikli olması yönünde karar çıktığını hatırlatan Bakan Selçuk, tedarik planlamasına göre sıralama yapıldığını, planlamanın Sağlık Bakanlığınca yapıldığını belirtti.

Dünyadaki ilk 24 saat hizmette olan psikososyal destek merkezinin açıldığını ve sanal robotların hizmete sokulduğunu belirten Bakan Selçuk, buralarda oyun temellli ve uyumu kolaylaştırabilecek etkinliklerde bulunulduğunu, pskolojik danışmanların da bu noktada kilit rolde olduğunu vurguladı.

ÖĞRETMEN ATAMLARI

Ek kadro konusuna da değinan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çabalarının daha çok öğretmen alınması yönünde olduğunu, amacın, kamu maliyet politikasında belirlenen toplam kadro sayısındaki en büyük payı almak olsuğunu ve şimdilik ilan edilen 20 binlik atamanın akabinde çabalarının devam edeceğini duyurdu.

Atanamayan öğretmenler konusunda ise dünyanın her yerinde, farklı alanda mezunlar oldğuuna değinen Bakan Selçuk, Milli Eğitim'in ihtiyacı tamamen karşılansa dahi birkaç yüz bin öğretmenin yine de dışarıda kalacağını, ülkemizde ortalama 40 bin mezun olduğunu ve kamu politikaları çerçevesinde fakülteden her mezun olan istihdam edilir mi diye dünyanın her yerinde bir tartışmanın söz konusu olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTELERİN AKIBETİ

Üniversitelerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmadığını hatırlatan Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime geçilebileceğini belirtti.

YÜZ YÜZE SINAV OLACAK MI?

Yüz yüze sınavın yalnızca lise öğrencileri için gündemde olduğunu belirten Selçuk, eğitim bilimleriyle ilgili akademik kadronun bu konuda ortaak hareket ettiğini, ilkokul ve ortaokullarda sınav olmaması yönünde çıkan kararın liseler için böyle olmadığını belirtti. Bunu sebebini, liselerin akademik hedeflerinin daha yüksek olmasına bağlayan Bakan Ziya Selçuk, " Şu ilde risk yüksek olduğu için okullar açılmayacak dendiğinde sınavlar zaten olmayacak. Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Çocukların en az yarısı 'Lütfen sınav olsun, bizim çalışmamızın karşılığı olsun' diye ısrar ediyorlar." şeklinde konuştu.