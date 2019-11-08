Bakan Selçuk: Çocuklarımızın eğitiminden mahrum kalmasına müsaade etmeyiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'daki okulda otizmli öğrencilerin bazı velilerce yuhalandığı iddiasıyla ilgili soruşturmada, okul müdürünün açığa alındığını söyledi. Selçuk, "Ankara'dan müfettiş grubunu göndererek, soruşturma süreçlerimizi başlattık. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum olmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle düzenlenen "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı', TBB Başkanı Fatma Şahin ve Bakan Ziya Selçuk'un konuşmalarıyla başladı. Eğitimin, millet ve memleket ödevi olduğunu belirten Bakan Selçuk, "2030'ların sonuna doğru dijital olanın, biyolojik olanın ve fiziksel olanın aynı bedende bedenleneceği yeni bir çağ geliyor. Bu daha önce hiç olmadı yani insanın beynine yazılım yüklenmesi, insanın kanında, damarlarında yüzlerce nanorobotun dolaşması, geçmiş yüzyıllarda olmadı. Bizim için çok büyük bir fırsat, aynı zamanda tehdit. Çünkü bugün ilkokulda okuyan çocuklarımız fakülteyi bitirdiklerinde bu çağın bütün gerçekleriyle yüz yüze kalacaklar ve bize diyecekler ki "Siz bizi neye hazırladınız?'. "2030'ların, 2040'ların Türkiye'si düşünülmeden iyi bir Milli Eğitim Bakanlığı vizyonu ve süreci yaşanamaz" diye konuştu.

'ANKARA'DAN MÜFETTİŞ GRUBU GÖNDERDİK'

Aksaray'daki okulda otizmli öğrencilerin bazı velilerce yuhalandığı iddiasıyla ilgili Bakan Selçuk, soruşturma yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturmayla ilgili de hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Aslında kamuoyunun gündemine gelmeden, henüz basında yer almadan biz bazı tedbirleri almış ve girişimlerimizi başlatmıştık. Okulla ilgili, okul yönetimiyle ilgili, okuldaki o yazıların bulunduğu bölgenin düzenlenmesiyle ilgili tedbirlerimizi henüz basına düşmeden zaten almıştık. Konunun bütün boyutlarıyla açığa kavuşabilmesi için de özellikle Ankara'dan bir müfettiş grubunu da göndererek soruşturma süreçlerimizi başlattık. Bütün ailelerimiz bu anlamda müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına asla müsaade etmeyiz. Çünkü bu insanlığın temel vazifesi olarak çok çok ayrı bir önem taşıyor."

'KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ, OTİZMLİ ÇOCUKLARA DESTEK OLACAK'

Otizmli çocukların eğitimde yaşadığı sıkıntılarla ilgili ulusal ve uluslararası seviyede çalışmalar yaptıklarını kaydeden Selçuk, şöyle konuştu:

"Kendi bilim alanım itibarıyla bu konularda neler yapıldığını ve neler yapılması gerektiğini çok daha büyük bir hassasiyetle takip ediyorum. Bu konuda kamuoyuna açıklayacağımız yeni çalışmalarımız ve projelerimiz de var. Bunları da paylaşma imkanımız olacak. Akranlarıyla birlikte aynı sınıfta kaynaştırma olarak eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın destek alabilmesi için "kolaylaştırıcı kişi" anlamında yeni bir çalışmanın da önünü açmaya çalışıyoruz. Bunun teknik detaylarını da ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması operasyonu kapsamında 6 milyon euroluk yeni bir projenin başlayışını kamuoyuyla paylaşacağız."

'BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİME GEÇİŞ İÇİNDEYİZ'

Bakan Selçuk, fiziksel kapasitenin yanı sıra program ve yeterlilik geliştirmeye dönük de birçok çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu kapsamda en önemsedikleri başlığın, toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması olduğunu dile getirdi. Bu alanda bütünleştirme ve kapsayıcı eğitim politikasına geçişin hız kazandığına dikkat çeken Selçuk, şunları söyledi:

"Politika olarak artık kaynaştırmadan bütünleştirmeye ve kapsayıcı eğitime doğru bir geçiş içerisinde olduğumuzu önemle belirtmek isterim. Özel eğitimde bütünleştirme ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde çalışmaların artık hız kazandığı bir dönemde bulunuyoruz. Bakanlık olarak bu konudaki projelerimizi standartları yükselterek devam ediyoruz. Sadece rehberlik uzmanlarının değil tüm öğretmenlerimizin otizm spektrum bozukluğu konusunda daha fazla bilgiye görgüye sahip olması aynı zamanda da velilerimize yönelik olarak yapılacak çalışmaların da bu yıl içinde artırılarak sürdürülmesi konusundaki çabalar devam ediyor. MEB olarak bu konuyu takip ediyoruz ve hassasiyetle konunun üzerindeyiz."

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Kaynak: DHA