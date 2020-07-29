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  3. Bakan Selçuk duyurdu: 138 milyon TL ödeme yapılacak

Bakan Selçuk duyurdu: 138 milyon TL ödeme yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 131 bin çocuk için 138 milyon TL ödemenin bugün yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında yapılacak ödeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, açıklamasında ,çocukların aileleriyle bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için SED ödemelerini öne çektiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, Kurban Bayramı'nın bu yıl 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle SED hizmeti kapsamında il müdürlüklerince 2020 yılı ağustos ayı için gerçekleştirilecek ödemelerin bugün yapılacağını ifade etti.

Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz. Ödemeler tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum."

Tayfun Altuntaş
Editör


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