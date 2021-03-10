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  3. Bakan Selçuk duyurdu: 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!

Bakan Selçuk duyurdu: 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü demans, 2’si solunum hastalıkları, 6’sı antibiyotik olmak üzere toplam 29 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu: 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!
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