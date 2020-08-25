Bakan Selçuk duyurdu! Giresun'daki vatandaşlar için 2,5 milyon TL aktarılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'daki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, her doğal afette vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirterek, maddi ve manevi her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

Selçuk, afetten etkilenen vatandaşlar için bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktarılacağını bildirdi.

Selçuk, Bakanlığa bağlı psiko-sosyal destek ekiplerinin olayın yaşandığı andan itibaren sahada çalışmalara başladığını anımsatarak 60 kişiden oluşan psiko-sosyal destek ekibi ile 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracının Giresun'da vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

"PSD EKİPLERİ GEREKLİ TÜM DESTEĞİ SUNUYOR"

Vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri için imkanların sefer edildiğini kaydeden Selçuk,"Ekiplerimiz ve 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracımız ile Giresun’a bağlı Dereli ve Tirebolu ilçeleri ile civar köylerde faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri devam ederken, kayıp ve vefat edenlerin yakınlarına PSD ekiplerimiz gerekli tüm desteği sunuyor" ifadelerini kullandı.

"EKİPLERİMİZ VATANDAŞLARLA BİREBİR TEMASA GEÇİYOR"

Selçuk, afetten etkilenen vatandaşların acılarını dindirmek için başta psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerin çalıştığını söyleyen Bakan Selçuk,"Ekiplerimiz vatandaşımız ile birebir temasa geçiyor. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelerimizin sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bakan Selçuk, "Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.