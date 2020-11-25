Bakan Selçuk duyurdu: Kovid-19 test sonucumuz negatif çıktı

17 Kasım Salı günün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyuran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

"Eşimin ve benim son yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz negatif çıktı, hamdolsun.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere geçmiş olsun dileklerini ve dualarını esirgemeyen sevgili kabine arkadaşlarıma, sayın milletvekillerimize, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanlarına, değerli medya mensuplarına ve Türkiye'nin dört bir yanından gönderdikleri mesajlarla güç veren tüm dostlara en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilimiz Prof. Dr. Serkan Topaloğu'na, Prof. Dr. İhsan Ateş'e ve tüm sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza olan yakın ilgileri için çok teşekkür ediyorum.

81 ilimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımın desteğini ise tarif etmem mümkün değil. Kâh tebessüm ettirip kâh duygulandırdınız.

İyi ki varsınız!

Bu denli özverili çalışan bir teşkilatla milletimize hizmet etme mutluluğunu yaşatan Rabbime şükürler olsun.

Virüsün her an bulaşabildiğini unutmadan, tüm kurallara harfiyen uyarsak daha sağlıklı günlere hep beraber ulaşacağız inşallah.

Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Durmak yok, yola devam... "

BAKAN SELÇUK KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 17 Kasım Salı günü yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

''Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.

Çok şükür, genel durumum iyi.

Tedavime evde devam ediyoruz.

Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.''

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

1979 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve ortaöğretimi süresince sırasıyla İzmir, Siirt ve Giresun illerinde okuduktan sonra 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

Türkiye 49.su olarak Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tam burslu olarak kazandı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. 2000 yılında Michigan Üniversitesi ekonomi doktorasına burslu olarak kabul edildi.

Alan değiştirerek Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına başladı; araştırma görevlisi olarak işletme ve muhasebe dersleri verdi.

Aynı üniversitede Muhasebe ve Enformasyon Sistemleri üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) organlarından İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (SESRIC) çalıştı.

Göreve atanmadan önce İslam İşbirliği Teşkilatı İstatistik ve Enformasyon Direktörü olan Selçuk, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programlarının koordinatörlüğünü üstlendi.

Toplumsal cinsiyet, demografi, işgücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi çeşitli konularda sosyo-ekonomik veri tabanları, anketler ve raporlar hazırladı.

İİT İstatistik Komisyonu çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağladı; uluslararası toplantılar düzenledi.

Sivil toplum alanında da çeşitli faaliyetlerde bulunan Selçuk, iyi derecede İngilizce bilmektedir, evlidir.