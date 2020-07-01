Bakan Selçuk duyurdu! KPSS tercih tarihleri açıklandı
Binlerce adayın merakla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercih tarihleri belli oldu. KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabileceği bildirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bu yıl yapılacak olan KPSS tercihlerinin tarihlerini açıkladı. Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini duyurdu.
23 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS
Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.
30 ARALIK- 7 OCAK
KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.
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