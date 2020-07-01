Bakan Selçuk duyurdu! KPSS tercih tarihleri açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bu yıl yapılacak olan KPSS tercihlerinin tarihlerini açıkladı. Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini duyurdu.

23 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS

Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.

30 ARALIK- 7 OCAK

KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.