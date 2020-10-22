Bakan Selçuk duyurdu: Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerini kullandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerini kullandı
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