Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerini kullandı

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