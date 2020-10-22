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  3. Bakan Selçuk duyurdu: Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik

Bakan Selçuk duyurdu: Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerini kullandı

Bakan Selçuk duyurdu: Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerini kullandı

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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