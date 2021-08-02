Bakan Selçuk duyurdu! Pansiyonlar afetzedelerin kullanımına açıldı

Türkiye'de Antalya'nın Manavgat ilçesi olmak üzere Muğla'nın çeşitli ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı da afet bölgelerindeki okul pansiyonlarının afetzedeler için açtı.

Pansiyonları afetzede vatandaşların kullanımına açtıklarını dile getiren Bakan Selçuk, " Afet bölgelerindeki okul pansiyonlarımızı yangından etkilenen vatandaşlarımızın kullanımı için açtık, ihtiyaç duyanların okul müdürlüklerimize ulaşması yeterli." dedi.





Afet sonrasındaki kayıplar nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal travmanın etkilerini hafifletebilmek için de çalışmalara destek vereceklerini kaydeden Bakan Selçuk, " Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden oluşturulan mobil psikososyal destek ekiplerimiz; afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başlıyor, yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

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