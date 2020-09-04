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  3. Bakan Selçuk duyurdu! Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu! Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bugün başlıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Eylül ayına ilişkin engelli,ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmetleri ödemelerinin 4 - 9 Eylül tarihlerinde yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu! Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini kaydetti. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Bakan Selçuk duyurdu! Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bugün başlıyor

ÖDEMELERİN TARİHLERİ

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin 4-9 Eylül'de PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla yapılmaya başlanacağını kaydetti.

Tayfun Altuntaş
Editör


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