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Bakan Selçuk: EBA kendi rekorunu güncelledi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313" dedi.

Bakan Selçuk: EBA kendi rekorunu güncelledi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA verilerine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313. Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler" dedi.

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Kaynak: DHA




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