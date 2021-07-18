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Bakan Selçuk, genç sporcuyu kutladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide altın madalya kazanan millî sporcu Berke Akçam'ı kutladı.

Bakan Selçuk, genç sporcuyu kutladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından  U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide altın madalya kazanan millî sporcu Berke Akçam'ı tebrik etti.

Akçam'ı yürekten kutladığını ifade ederek başarılarının daim olmasını dileyen Bakan Selçuk, sporcu gençlerle gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tebrikler Berke

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide altın madalya kazanan millî sporcumuz Berke Akçam’ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Sporcu gençlerimizle gurur duyuyoruz. "

Bakan Selçuk, genç sporcuyu kutladı!

BERKE AKÇAM KİMDİR?

Berkem Akçam, 10 Nisan 2002'de dünyaya geldi. Berke Akçam, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide altın madalya kazandı.

Berke Akçam hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Berke Akçam kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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