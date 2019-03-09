Bakan Selçuk 'İstihdam Seferberliği 2019' programında konuştu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iki yıl önce başlatılan Milli İstihdam Seferberliği "ne hız kesmeden devam ettiklerini belirterek "Geçen ay Cumhurbaşkanımıza 2 buçuk milyon ilave istihdam sözünü de bütün işverenlerimizin tutacağına inanıyoruz. 2 buçuk milyon ne demek? Biz çarpı dört diye hesaplasak 10 milyon insanın hayatına dokunmak demek. Dolayısıyla toplumsal barışın, toplumsal kalkınmanın yollarından biri de bu ürettiklerimizi beraber paylaşmaktan geçiyor, istihdam da bunun en etkili yollarından biri" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" programına katıldı. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen yaptı. Önen, hükümetin verdiği teşviklerin öneminin çok büyük olduğunu belirterek "Yeni seferberlik kapsamında uygulanmaya koyulacak teşviklerin yanı sıra geçtiğimiz yıl istihdam seferberliği kapsamında başlatılan ve uygulanan teşvikler de işletmelerimize can suyu olmuştur" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ EKONOMİ İLE İSTİHDAMI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin geçmiş yıllarda ciddi risklere maruz kaldığını ve güçlenerek çıktığını belirterek, "Ülkemiz son 16 yılda sizlerin girişimci ruhu, cesareti ve çalışkanlığı sayesinde 3 buçuk kat büyüdü. Bu süreçte, uygulamaya koyduğumuz reformlarla, iş yapma kolaylığı bakımından, dünyada 43'üncü sıraya kadar yükseldik. 2002 yılında 727 bin olan, sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde, aktif iş gücü programlarımızın yararlanıcı sayısı yaklaşık 3 milyon kişiyi aştı. Ekonomimizin ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları ile işbirliği içerisinde, istişare mekanizmalarını çalıştırarak sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız" dedi. Daha güçlü bir ekonomi ile istihdamı artırmak istediklerini belirten Selçuk, Türkiye'nin 2007'deki küresel krizin etkilerinden en az etkilenen ülke olduğunu ve 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştiğini ifade etti.

BAKAN YENİ NESİL TEŞVİK PAKETİNİ AÇIKLADI

Bakan Selçuk programda yeni nesil teşvik paketini de açıkladı. Selçuk, "İstihdamımızı sizin de katkılarınızla arttırmak istiyoruz. 2 yıl önce Cumhurbaşkanımız Milli İstihdam Seferberliğini başlatmıştı. Biz bu seferberliğe hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen ay Cumhurbaşkanımıza 2 buçuk milyon ilave istihdam sözünü de bütün işverenlerimizin tutacağına inanıyoruz. 2 buçuk milyon ne demek? Biz çarpı dört diye hesaplasak 10 milyon insanın hayatına dokunmak demek. Dolayısıyla toplumsal barışın, toplumsal kalkınmanın yollarından biri de bu ürettiklerimizi beraber paylaşmaktan geçiyor. İstihdam da bunun en etkili yollarından biri. Biz de işverenlerimize katkı vermek ve istihdam kapasitelerini artırmaya yönelik teşviklerimizi artırmayı hedefliyoruz. 17 tane teşvik programımız vardı. Yeni nesil teşvik paketimizde Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de biz ödeyeceğiz. Şartlar sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Selçuk, 2019 İstihdam Seferberliğinin sloganının ise "Burası Türkiye, Burada İş var" olduğunu belirterek "Sizinle beraber yürünecek çok yolumuz var diyoruz. Burada gelecek var ve geleceği hep beraber inşa edeceğiz diyoruz" dedi. Bakan Selçuk'a konuşmasının ardından plaket verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyon üyeleriyle toplu fotoğraf da çektirdi.

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DHA