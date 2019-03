Bakan Selçuk: “Kalkınma hamlelerimize de ötelemeye, engellemeye çalışıyorlar,başaramayacaklar"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerinden rahatsız olanların ekonomik manipülasyonlara başvurduğunu söyleyerek, "Kalkınma hamlelerimize de ötelemeye, engellemeye çalışıyorlar, başaramadılar, başaramayacaklar" dedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde ERDEMİR işçileriyle bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ereğli'den, Alaplı'ya, Çaycuma'ya her karış toprağında işçi kardeşlerimizin emeği ve alın teri var. Bu coğrafyada işçilerimiz, işverenlerimiz, gençlerimiz kadınlarımız her birimiz ekmeğimizi soframızı paylaşarak bir gelecek inşa ediyoruz. Çocuklarımız için daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için bekliyoruz. Özellikle teknolojide sanayide stratejik öneme sahip olan ERDEMİR, çelik üretimiyle de yüzümüzü ağartmaya devam ediyor. İşçi, işveren dayanışmasının da güzel örneklerinden birini görmekteyiz. Bizler de hükumet olarak bu güç birliğinin, dayanışmanın arkasında durmaya devam edeceğiz. Yine biz işçi, işveren mutabakatı sağlamak adına ortak uzlaşıyı güçlendirmek adına biliyorsunuz asgari ücreti 2019 yılında yüzde 26 gibi yüksek bir artışla oy birliğiyle net 2020 liraya yükselttik. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin ilk asgari ücret tespit komisyonuydu. Ve 16 yılda sadece 3 defa uzlaşıyla asgari ücret tespit komisyonları uzlaşıyla sağlanmıştı. Bu sefer dördüncü kez oldu. İşçimizle, işverenimizle ortak uzlaşı halinde ortaya çıkması tespit edilmesi yeni hükumet sisteminin gösterdiği güvenin de bir nişanesi oldu. Türkiye ERDEMİR gibi örnek işletmenin ortaya koyduğu dayanışma sayesinde büyüyor. İşverenlerimizin alın teri ve emeğiyle büyüyor. Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerinden rahatsız olanlar hepimizin bildiği ekonomik manipülasyonlara başvuruyorlar. Kalkınma hamlelerimize de ötelemeye çalışıyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da başaramadılar. Terör saldırılarıyla başaramadılar. Dolar üzerinden yürütülen manipülasyonlarla da başarılı olamadılar. Ekonomi üzerine kurdukları her oyunla da başaramadılar. Başaramayacaklar. Çünkü biz işverenlerimizle, çalışanlarımızla, devletimizle her zaman oynanan bu oyunların karşısında dik duracağız. Sizlerle beraber. Biz çalışmaya, üretmeye, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bugün ihracatımızı 170 milyar dolara çıkardık"

"Bugün ihracat rakamlarında örnek gösteriliyorsak ve örnek gösterilen birçok ülkeyi geride bırakıyorsak bunda sizlerin yeri hiçbir zaman yadsınamaz" diyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Böyle azimle, gayretle çalıştığınız için biz bu değerlere ulaşıyoruz. 2002 yılında 36 milyar dolan ihracatımızı bugün 170 milyar dolara çıkardık. Ve sizlerin azimle çabasıyla, cesareti ve çalışkanlığı sayesinde ülkemiz tam üç buçuk kat büyüdü. Yine ülkemiz AB başta olmak üzere 2007'den bu yana dünyadaki birçok ülke arasında yaklaşık 8 milyon kişi ilave istihdam sağlayarak da ilk sıralarda yer almakta. Devlet olarak işverenlerimizle beraber yatırımı, üretimi ve istihdamı artırabilmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Geçen ay Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği başlattı. Ve işverenlerimiz istihdam seferberliği 2019 kapsamında Cumhurbaşkanımıza 2.5 milyon ilave istihdam sözü verdiler. Biz de burada tekrar işverenlerimize bu sözü hatırlatıyor ve burası Zonguldak, burada iş var diyoruz. Yeni istihdam teşvikimizle işverenlerimiz Nisan ayına kadar her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve verginin yanı sıra ücretin de devlet katkısıyla almaya devam edecekler. Geçtiğimiz bu değişimin ve dönüşümün en büyük şahidi aslında siz kıymetli işçilerimiz, emekçilerimizsiniz. Ülkemiz dünyanın on ekonomisi arasına girecekse yine burada sizler sayesinde olacak. Türkiye yeni bir seçimin yeni bir demokrasi imtihanının arifesinde. 31 Mart yerel seçimlerinde de Zonguldak kazanacak, Kdz. Ereğli kazanacak, Türkiye kazanacak diyoruz. Zonguldak'ta, Ereğli'de AK Parti'nin gönül belediyeciliğine buluşacağına canı gönülden inanıyorum. Bu da sizlerin gayretiyle olacak. Sizlerin çabasıyla olacak. Çünkü biliyoruz ki memleket işi gönül işi. Gönül işi de çabalamadan azmetmeden, uğraşmadan, yorulmadan olmuyor. Milletimize hizmet etmek de bir sevda işi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yola çıktık. Tevazu, samimiyet ve gayretle çıktık. Çalışma hayatımıza ve bakanlığımıza güç katan siz kardeşlerimize, işçilerimize ve ailelerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum."